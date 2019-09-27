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حوادث

طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:12 م
الجزيرة تفبرك الفيديوهات
الجزيرة تفبرك الفيديوهات
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مازالت قناة الجزيرة القطرية تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامى 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منه إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص. 

كما نشرت القناة فيديو ادعت فيه تظاهرات فى الأقصر وفى ذات الوقت نشرت ذات الفيديو على أنه فى قنا .




طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات
طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات
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