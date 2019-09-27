الأنبا باخوم يترأس القداس بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

ترأس اليوم الجمعة صاحب النيافة الأنبا باخوم المعاون البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية صلاة القداس الإلهي في كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، وذلك في زيارة رعوية وشارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية الأب باسكوالي راعي الكنيسة.



تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافة الأنبا باخوم للكنيسة بعد سيامته الأسقفية، حيث يعد الأنبا باخوم من أبناء هذه الكنيسة.



وألقي نيافته كلمة العظة والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بالتواجد وسط شعب الرعية، وأعرب نيافته عن امتنانه لهذه الكنيسة لما لها من دور مؤثر في تكوين وتأسيس نيافة الأنبا باخوم خاصة وأنه نشأ وتربي في هذه الرعية، كما شكر الأب باسكوالي راعي الكنيسة علي مجهوداته من أجل خدمة شعب الكنيسة.



تكلم نيافته عن إنجيل اليوم ( إنجيل العذاري الجاهلات والحكيمات) وأوضح أن العذاري الحكيمات كان عندهم عمق تقديري للعريس المنتظر علي عكس الجاهلات بدليل أنهم لم يكن مستعدات للقاء العريس.



وأضاف أن هذا أيضًا ينطبق علي علاقتنا مع الله في حياتنا :أين الله في أولوياتي ؟ وأنهي نيافته كلمة العظة قائلا: أن إنجيل اليوم هدفه هو أن نكون حكماء، وأن نعيد ترتيب أولوياتتا وأهدافنا.



واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة الحاضرين وإعطائهم البركة الرسولية، وبعد القداس بدء نيافته الاجتماع العام مع الرعية مستمعا للأسئلة وللإجابة عليها، وفي الختام التقى ببنات دار العناية الالهية بالكنيسة.