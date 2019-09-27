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رياضة

الأهلي يغادر إلى برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى برج العرب بالإسكندرية ظهر اليوم الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها مساء الغد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة بطل غينيا الاستوائية والتي ضمت كل من: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

يذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في مباراة الذهاب التي اقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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