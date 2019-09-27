هايدي موسى تكشف عن الأب الروحي لها في الوسط الفني

نشرت المطربة هايدي موسى، صورة لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع المايسترو سليم سحاب، وتذكرت من خلالها اللحظات الأولى في حياتها الفنية، وكيف كان «سحاب» بمثابة الأب الروحي لها، وساعدها في دخول عالم الغناء.



وعلقت هايدي موسى على صورتها مع سليم سحاب، قائلة: «اول مره شافني كان عندي ١٠ سنين وكنت داخله بخبط في ركبي وقالي سمعيني صوتك غنتله حاجه ل فايزه احمد وبعدها خلاني اغني ف اقرب حفله صولو من غير م اقف كورال كذا حفله غنيت #بيت_العز».



يذكر أن أحدث أعمال هايدي هي أغنية" أنا اتعودت" التي حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.



أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.



يذكر أن الفنانة هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".