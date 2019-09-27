لنغني ونسهر مع بعض.. نانسي عجرم تروج لحفلها المقبل في مصر

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحفلها المُقبل في مصر، إذ غردت قائلة: «لاقوني بجامعة الدلتا بمصر لنغني ونسهر مع بعض يوم ١١ أكتوبر».



وتستعد نانسي عجرم لاحياء حفل غنائي في مصر يوم 11 أكتوبر المقبل وذلك في جامعة الدلتا بالمنصورة إحتفالًا ببداية العام الدراسي الجديد، وتفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن المقرر أن تقدم نانسي عدة أغان خاصة بها منها "الحب زي الوتر"، و" أه ونص"ـ و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.



وقدمت نانسي العديد من الحفلات الغنائية الناجحة على مدار الأشهر الماضية في القاهرة، وعمان، وتونس ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، وغيرها.