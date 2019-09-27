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ماهر فرغلي: الإخوان في حالة مداولات الآن بسبب فشلهم في الإيقاع بمصر.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:07 م
الإخوان
الإخوان
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محمد القاضي
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في حالة مداولات الآن بسبب فشلهم في نشر الفوضي والايقاع بمصر.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإخوان فقدت القدرة على الحشد بالرغم من الدعاوى التي أطلقتها عبر السوشيال ميديا وغيرها من المنصات الإعلامية.

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن فقد جماعة الإخوان للحشد الجماهيري يؤكد أنها ضعيفة.

وأكد أن الشعب أثبت للإخوان أنه شعب واع ومدرك للمحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
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