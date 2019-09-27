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رياضة

الدوري السعودي.. أهلي جدة يقع فى فخ التعادل أمام النصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:46 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة فريقي أهلي جدة والنصر بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) فى الجولة الخامسة ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح مهاجمو الأهلي والنصر في ترجمة الفرص، التي سنحت لهما خلال 90 دقيقة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما ارتفع النصر في المركز الخامس بنفس النقاط بفارق الاهداف .

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