Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب استهلاك الكهرباء.. 3 خطوات لاستعادة المحذوفين من بطاقة التموين

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
Advertisements
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات المطلوبة لقبول تظلمات المواطنين المحذوفين من بطاقة التموين بسبب استهلاك كهرباء عالية خلال شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

1- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، وهي: بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري، بالإضافة إلى صورة البطاقة التموينية.

2- يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

3- يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".

وصرح اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، بأنه تم فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح أن وزير التموين اتخذ هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فقرر فتح باب التظلمات بدء من الغد لمدة تزيد عن 40 يومًا وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر.

واعتبرها فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة، علمًا بأن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة.

وتابع أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليًا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى لكل المظلومين.. التموين تفتح باب تظلمات البطاقات التموينية اليوم

بشرى سارة للمستبعدين من دعم التموين بعد فتح باب التظلمات

برلماني للمواطنين: اللي يستحق دعم التموين واتحذف هيرجع تاني

شروط جديدة لقبول تظلمات التموين لاستهلاك الكهرباء أو امتلاك سيارة.. تعرف عليها

لإعادة المحذوفين.. شروط جديدة لقبول تظلمات التموين بسبب فاتورة محمول والحيازة الزراعية

ترشيحاتنا

مكتوبة بخط يد محمد بديع.. قيادي إخواني يفضح خطة الإخوان على الهواء.. فيديو

رغم الهزيمة.. الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية على حساب أهلي بنغازي

أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

رسالة البدري النارية لـ محمد صلاح.. موقف كبار السن من المنتخب.. شرط الموافقة على وديتي البرازيل والأرجنتين

أزمة جديدة لبطل السنغال قبل مواجهة الزمالك بـ ابطال افريقيا

جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي