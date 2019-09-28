لو خابت المرة دي هنضيع كلنا.. كواليس مكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومكتب أيمن نور

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تسريبا صوتيا لمكالمة بين الإرهابي عبد الله الشريف ومدير مكتب الإرهابي أيمن نور، يحث فيها الأخير، الإرهابي عبد الله الشريف بشحن المصريين في مقطع فيديو يضم صورا وفيديوهات لقصور في العلمين يدعون أنها قصور رئاسية وذلك من أجل شحن المصريين للنزول والتظاهر ضد الدولة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن مدير مكتب أيمن نور كلف الإرهابي عبد الله الشريف بتسجيل فيديو لحث المصريين للنزول للتظاهر، واكد مدير مكتب أيمن نور أنه يجب ان يكون هناك تكثيف للعمل على السوشيال ميديا من اجل شحن المصريين، قائلا:" لو خابت المرة دي هنضيع كلنا يا عبدالله".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل ما يشاع ويبث من عبر صفحات جماعة الإخوان الإرهابية غير صحيحة وأكد مدير مكتب ايمن نور أنه لا يتأكد من صحة تلك الفيديوهات والصور وكانوا يستهدفون لإشعال الأوضاع في مصر بناء على أكاذيب، وتكوين جرعة احباط كبيرة ضد الرئيس السيسي".



