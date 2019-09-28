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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي موضحا أنه فريق فوضوي وغير طبيعى، بعدما تقدم باحتجاج رسمي على إقامة مباراة الإياب بينهما على استاد برج العرب.

ويواجه الزمالك بطل السنغال غد الأحد على استاد برج العرب ، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين لواحد.

وتابع مرتضى منصور :" الفريق السنغالي عايز ايه مننا ، أسوأ إستقبال منهم كان لينا مع احترامنا للشعب السنغالي ، لكن هذا الفريق فوضوي عبثي".

وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت قبل وصول خطاب رسمي من الكاف بنقل المباراة وإخطار الفريق السنغالي به وهو ما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض بأن الكاف قام بنقل اللقاء وتأجيله.
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