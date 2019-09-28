إطلالة كاجوال .. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك كاجول لفتت به انظار متابعيها عبر انستجرام.





وارتدت سمية الخشاب بنظلون جينز وقميص ذات اللون الاسود و اعتمدت على المكياج الهادئ و الشعر المنسدل لابراز الاطلالة





ونالت الصورة اعجاب متابعى سمية الخشاب وجاءت ابرز التعليقات : كل ما تكبرى تحلوى , قمرر سمية , دائما متألقة





تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت سمية الخشاب قد كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



