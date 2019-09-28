Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أول ظهور لزوجة هنيدي.. ونرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة.. صورة تجمع هند صبري وزوجها في الجونة السينمائي
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعها بالفنانة هند صبري وزوجها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورا تحلم.


شاهد .. الظهور الاول لزوجة محمد هنيدي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع النجم محمد هنيدي وزوجته في أول ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ربنا يسعدك .. رسالة مؤثرة من اليسا لـ سوسن بدر
اعربت الفنانة سوسن بدر عن حبها للفنانة اللبنانية اليسا من خلال تعليق على اخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

نرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة
بكلمات مؤثرة نعت الفنانة نرمين الفقى شهداء حادث سيناء الإرهابى عبر حسابها بموقع انستجرام


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن ..رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي.. بالأخضر ياسمين صبري تخطف الأضواء بالمهرجان

بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة.. صورة تجمع هند صبري وزوجها في الجونة السينمائي

بكلمات مؤثرة.. نرمين الفقى تنعى شهداء القوات المسلحة

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

فضحت وائل غنيم.. أحمد موسى يعرض شهادة رئيس أمن الدولة الأسبق بمحاكمة القرن

برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار

عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث