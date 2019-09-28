أخبار الفن.. أول ظهور لزوجة هنيدي.. ونرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة.. صورة تجمع هند صبري وزوجها في الجونة السينمائي
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعها بالفنانة هند صبري وزوجها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورا تحلم.
شاهد .. الظهور الاول لزوجة محمد هنيدي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع النجم محمد هنيدي وزوجته في أول ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
ربنا يسعدك .. رسالة مؤثرة من اليسا لـ سوسن بدر
اعربت الفنانة سوسن بدر عن حبها للفنانة اللبنانية اليسا من خلال تعليق على اخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
نرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة
بكلمات مؤثرة نعت الفنانة نرمين الفقى شهداء حادث سيناء الإرهابى عبر حسابها بموقع انستجرام
بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة.. صورة تجمع هند صبري وزوجها في الجونة السينمائي
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعها بالفنانة هند صبري وزوجها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نورا تحلم.
شاهد .. الظهور الاول لزوجة محمد هنيدي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع النجم محمد هنيدي وزوجته في أول ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
ربنا يسعدك .. رسالة مؤثرة من اليسا لـ سوسن بدر
اعربت الفنانة سوسن بدر عن حبها للفنانة اللبنانية اليسا من خلال تعليق على اخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
نرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة
بكلمات مؤثرة نعت الفنانة نرمين الفقى شهداء حادث سيناء الإرهابى عبر حسابها بموقع انستجرام