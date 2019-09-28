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رياضة

فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
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محمد رشاد
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، أسباب عدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن اللقاء السابق وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلي فى الدوري أو السوبر المصري أو الإفريقي.

و كشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي أن فايلر قال لمعاونيه أنه حاليًا فى مرحلة تجربة اللاعبين قبل أن يكون الإعتماد على 15 لاعبًا ،سيتم اختيار منهم التشكيلة الأساسية خلال المرحلة المقبلة،أكد فايلر أنه يُخطط لتثبيت التشكيل بعد 3 مباريات من الأن، خاصة وأنه وضع يده على معظم عناصر التشكيل الأساسي، خاصة على مستوى خط الظهر ولاعبي الوسط فيما لازالت المفاضلة فى خط الهجوم بين عدد من اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها اليوم السبت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
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