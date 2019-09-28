Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:53 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
محمد رشاد
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن استبعاد صالح جمعة من القائمة جاء لأسباب تأديبية، بعد واقعة تسريب صور قميص الأهلي الجديد.

وأكد المصدر، أن صالح جمعة لم ينل استحسان فايلر حتى الآن، بعد تألق محمد مجدي قفشة مع الفريق، وفشل الأول في الظهور بشكل جيد في التدريبات، بجانب زيادة وزنه مرة أخرى.

وطلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من سيد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، فتح تحقيق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد، بعدما أبدى بيبو غضبه من واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، عقب استياء مسئولي "أمبرو" راعي قميص النادي الجديد، وطلب معرفة المتسبب في تسريب القميص، ومحاسبته.

وفتح عبدالحفيظ، تحقيقا مع لاعبي الفريق، وخاصة الخماسي الذي ظهر بقيص الأهلي الجديد، صالح جمعة، ووليد سليمان، وعلي معلول، وحسام عاشور، وجونيور أجايي.

ويعد صالح جمعة، المتهم الأول في واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى غينيا الاستوائية

فى مهب الريح .. غموض حول إذاعة مباراة الاهلى وبطل غينيا الاستوائية بـ ابطال إفريقيا

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

الأهلى يبحث عن السوبر الحادي عشر في مواجهة الزمالك غدا

استبعاد صالح جمعة ومعلول .. مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

اخبار السيارات اليوم في مصر.. زيادة بأسعار فولكس وبروتون وسانج يونج و ثبات سوبارو

ربنا يسعدك .. رسالة مؤثرة من سوسن بدر لـ اليسا

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

كارثي.. دكتور عظام يضع كاميرا خفية لتصوير 400 امرأة في غرفة الأشعة

بمشهد من صعيدي في الجامعة الأمريكية.. السقا يداعب هنيدي على تويتر

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم