أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.



وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن استبعاد صالح جمعة من القائمة جاء لأسباب تأديبية، بعد واقعة تسريب صور قميص الأهلي الجديد.



وأكد المصدر، أن صالح جمعة لم ينل استحسان فايلر حتى الآن، بعد تألق محمد مجدي قفشة مع الفريق، وفشل الأول في الظهور بشكل جيد في التدريبات، بجانب زيادة وزنه مرة أخرى.



وطلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من سيد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، فتح تحقيق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد، بعدما أبدى بيبو غضبه من واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، عقب استياء مسئولي "أمبرو" راعي قميص النادي الجديد، وطلب معرفة المتسبب في تسريب القميص، ومحاسبته.



وفتح عبدالحفيظ، تحقيقا مع لاعبي الفريق، وخاصة الخماسي الذي ظهر بقيص الأهلي الجديد، صالح جمعة، ووليد سليمان، وعلي معلول، وحسام عاشور، وجونيور أجايي.



ويعد صالح جمعة، المتهم الأول في واقعة تسريب قميص الأهلي الجديد، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.