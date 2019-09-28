بشفرة حلاقة.. رئيس بلدية إسطنبول أكبر منافس لـ أردوغان يتعرض لمحاولة اغتيال

نجح الحراس الشخصيين لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من إفشال محاولة لاغتياله، عن طريق شاب تركي.



ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أوقف رجال الأمن، شابًا يدعى إبراهيم أي، 27 عامًا، ومنعوه من اقتحام مكتب أكرم إمام أوغلو في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، حيث حاول الدخول إلى مكتب "أوغلو" حاملا معه شفرة حلاقة لاغتياله.



وأظهرت كاميرات المراقبة تسلل الشاب إلى مبنى البلدية من وراء الأشجار، وتسلقه الجدار للوصول إلى شرفة مكتب إمام أوغلو.



وأشارت صحيفة "بيرجون"، إلى أنه عقب منع الشاب، من الدخول، أخرج شفرة الحلاقة، وهدد الأمن بإلحاق الضرر بنفسه، لكن الحراس سيطروا على الأمر.



جدير بالذكر، أن أكرم إمام أوغلو، يعد أكبر منافس لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث فاز بالجولة الأولى من انتخابات البلديات والإعادة على حساب رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.