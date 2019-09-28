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رياضة

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
حسام البدرى مدرب
حسام البدرى مدرب منتخب مصر
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منتصر الرفاعى
صدم حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب، صديقه المستشار تركى آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه السعودى، مالك نادي بيراميدز السابق، عقب أيام من توليه منصب الرجل الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة الذى تمت إقالته عقب إخفاق منتخب مصر فى بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة.

وتقدم المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى، بعرض لتنظيم لقاء ودى يجمع بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل أو الأرجنتين بكامل نجومهما بالرياض فى نوفمبر المقبل.

ورد حسام البدرى على عرض تركى آل الشيخ بالرفض لأسباب تتعلق بصعوبة الأمر؛  بسبب أن الموعد الموضوع من قبل للقاء الودي 19 نوفمبر المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيلاقي فيه جزر القُمر خارج مصر في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال البدرى "ربما فى المستقبل نخوض مثل تلك المباريات الكبرى فى الرياض مع منتخبات عالمية".

وشدد على أن منتخب مصر سيلاقى بتسوانا وديا فى 14 أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة كينيا فى الثالث عشر وجزر القمر فى التاسع عشر من نوفمبر المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

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