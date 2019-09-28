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أخبار العالم

لهذا السبب.. رئيس الوزراء الباكستاني يعود إلى نيويورك

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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شيماء مصطفى
عادت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إلى مطار نيويورك مجددا، بسبب عطل فني طرأ عليها بعد طيران حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، اضطر عمران خان، والوفد المرافق له، العودة إلى نيويورك، والمكوث هناك الليلة، حتى يتم إصلاح العطل الذي طرأ على الطائرة الخاصة بهم.

وانطلقت الطائرة، من مطار جون كندي، لكنها اضطرت للعودة بسبب اكتشاف عطل فني على بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.
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