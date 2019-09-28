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الفيتشر كلمة السر.. الفائز بجائزة هيكل يكشف سبب تكريمه.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:08 م
أحمد الليثى الفائز
أحمد الليثى الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية
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شيرين عادل
أكد الكاتب الصحفى أحمد الليثى، الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية ورئيس قسم الفيتشر بموقع "مصراوى"، أنه تشرف بحصوله على جائزة هيكل للصحافة العربية، واصفا تكريمه على المنصة قائلا: "اسمى فى جملة مفيدة معاه دى حاجة كبيرة".

وكشف أحمد الليثي، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، أن "خطوات التقديم لجائزة هيكل للصحافة العربية كانت تقديم أربعة ملفات من ضمنها أرشيف كامل وسيرة ذاتية منذ دخولى مجال الصحافة وأهم الانفرادات وطموحاتي القادمة".

وأوضح أحمد الليثى أن كتابته الصحفية تعتمد على الأسلوب الأدبى، خاصة القصص الإنسانية "الفيتشرز" التى تستهويه الكتابة في موضوعاتها.

يذكر أن الزميلين أحمد الليثي، مدير تحرير موقع مصراوي، ورحمة ضياء، صحفية حرة، فازا بجائزة هيكل للصحافة العربية خلال الاحتفالية السنوية الثالثة لتكريم المواهب المتميزة من شباب الصحفيين بالوطن العربي؛ تقديرًا لتقديمهم نموذجًا يحتذى به من الأعمال الإبداعية الملتزمة بمعايير الكتابة الصحفية.
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