البيئة تعقد ورشة عمل حول استراتيجية إدارة مخلفات البناء

عقدت وزارة البيئة، ورشة عمل تشاورية؛ لمناقشة "الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء"، التي تنفذها الوزارة بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz.





وكان ذلك بحضور ممثلى العديد من الوزارات والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية، المالية، النقل، الإنتاج الحربى، الاستثمار والتعاون الدولى، هيئة المجتمعات العمرانية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وغيرها من الجهات.





يذكر أن الورشة ضمن خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع للوزارة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة؛ لإدارة مخلفات الهدم والبناء بناء على أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الوضع الراهن ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





وتستهدف الاستراتيجية المقترحة بناء منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص فى بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، إضافةً إلى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين فى العملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال؛ بدءًا من المسئول عن توليد المخلفات (المقاولون والمطورون)، ومرورًا بالجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء، إضافة إلى جميع الأطراف الأخرى الداعمة لعمليات الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.