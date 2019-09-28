Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة تعقد ورشة عمل حول استراتيجية إدارة مخلفات البناء

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:55 م
البيئة تعقد ورشة
البيئة تعقد ورشة عمل
Advertisements
حنان توفيق
عقدت وزارة البيئة، ورشة عمل تشاورية؛ لمناقشة "الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء"، التي تنفذها الوزارة بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz. 

وكان ذلك بحضور ممثلى العديد من الوزارات والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية، المالية، النقل، الإنتاج الحربى، الاستثمار والتعاون الدولى، هيئة المجتمعات العمرانية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وغيرها من الجهات.

يذكر أن الورشة ضمن خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع للوزارة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة؛ لإدارة مخلفات الهدم والبناء بناء على أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الوضع الراهن ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية المقترحة بناء منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص فى بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، إضافةً إلى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين فى العملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال؛ بدءًا من المسئول عن توليد المخلفات (المقاولون والمطورون)، ومرورًا بالجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء، إضافة إلى جميع الأطراف الأخرى الداعمة لعمليات الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي

بعد ظهور أحمد السقا ومها الصغير في مهرجان الجونة.. هل كان طلاقهما شائعة أم عادا بعد انفصال ؟

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

إحالة 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان

الزكاة.. الإفتاء: شرط واحد فقط لإعطاء الابن المتزوج منها

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

فى حال رفضه اللعب ببرج العرب .. عقوبات صارمة ضد جينراسيون السنغالى من الكاف

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي