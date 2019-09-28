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اقتصاد

تسليم عقود "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها بأسوان الجديدة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
سلم وفد من مسئولى وزارة الإسكان، يضم، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة أسوان الجديدة.

وتجول مسئولو وزارة الإسكان بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم التوجيه بتنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، وزيادة نسبة التشجير والمسطحات الخضراء.

وخلال كلمته على هامش تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي، نقل المهندس خالد عباس، تحيات وتهنئة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للفائزين بالوحدات، مؤكدًا أن مشروع الإسكان الاجتماعى أصبح علامة مميزة بمدينة أسوان الجديدة.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: بلغ حجم الاستثمارات بمدن الصعيد الجديدة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، نحو ٢٥ مليار جنيه، وتخطى حجم الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، ٣ مليارات جنيه، وأصبحت المدينة تضم جميع مقومات الحياة، وزادت معدلات التسكين بها، بعد أعمال التنمية الكبيرة التي تم تنفيذها بالمدينة، كما أصبحت المدينة مقصدا لطلبات المستثمرين، حيث تم تخصيص عدد من قطع الأراضى السكنية والخدمية للمستثمرين، وتم إتاحة نحو ٣ آلاف فدان بالمنطقة الصناعية بالمدينة، والتي توفر فرصا استثمارية كبيرة.

وأوضحت مى عبدالحميد أنه جارٍ تنفيذ 1840 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة أسوان الجديدة، كما تم تخصيص 3951 وحدة للمواطنين، وتم تسليم 1506 وحدات منها للمستحقين، وجارٍ تسليم باقى الوحدات.

وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والمحافظات، يعد إحدى آليات العدالة الاجتماعية، ومظهرا لجودة الحياة، وتوفير سكن حضارى يليق بالمواطنين من محدودى الدخل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان يوم الخميس الماضى.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المختلفة التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ومنها بمشروعات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح: بلغ إجمالى الاستثمارات بالمشروعات الخدمية بالمدينة 230 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 26 مشروعًا خدميًا (5 حضانات للأطفال – مدرسة للتعليم الأساسى – ملعبى كرة خماسى – مركز تنمية رياضية – وحدتين صحيتين – مبنى إسعاف – 4 أسواق تجارية - مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحي – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان).

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة: جارٍ تنفيذ (3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوية بها 19 فصلًا – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها (3) محال – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إداري لجهاز المدينة – مركز شباب – مستشفى عام تضم 158 سريرًا – مجمع للمعاهد الأزهرية – حديقة بالحى الأول).
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