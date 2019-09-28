بسبب برشلونة .. نابولي يسعى للحفاظ على نجمه

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن نابولي يحاول قطع الطريق على برشلونة الإسباني، في الإبقاء على لاعب وسط الفريق.



ويعد فابيان رويز أحد أبرز الأهداف المرغوب التعاقد معها من قبل نادي برشلونة، والذي يراقب اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، يعمل على منح فابيان رويز عقد جديد، وسط التقارير التي تربطه بالانضمام لبرشلونة.



وأضافت أن وكيل أعمال فابيان رويز يجري مفاوضات مع نابولي بشأن تجديد العقد وتحسينه من خلال رفع راتب اللاعب مع فريق الجنوب.



يشار إلى أن رويز انضم إلى نابولي في صيف 2018 الماضي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، في صفقة كلفت النادي الإيطالي 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع نابولي حتى عام 2023.



وكان إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، حضر مباراة نابولي أمام ليتشي، لمراقبة اللاعب الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه في فترات الانتقالات المقبلة.