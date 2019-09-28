بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين بطريق الشيخ حسين، بقرية الجبلاو بمحافظة قنا، عن إصابة 9 أشخاص، بجروح متنوعة.





تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بطريق الشيخ حسين في قرية الجبلاو، نتج عنها إصابة كل من: هاجر صابر طه 16 عامًا، ومحمد أبوالوفا حسن.





وأصيب كل من: أحمد سيد حمد 63 عامًا، وابراهيم حمد الراوي 57 عامًا، وسعدية محمد أحمد 47 عامًا، و صباح جلال علي 40 عامًا، هناء محمد مصطفى 45 عامًا، عبده الحاج محمد 25 عامًا.



