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أخبار العالم

تجدد الاتهامات بين بولندا وإسرائيل حول معاداة السامية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:42 م
تجدد الاتهامات بين
تجدد الاتهامات بين بولندا وإسرائيل حول معاداة السامية
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سمر صالح
نفى مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا تقريرا ذكر أن الرئيس حمل إسرائيل مسؤولية الحوادث المعادية للسامية الأخيرة في البلاد في لقاء مع مسؤولين يهود أمريكيين، وقال إن هذه الادعاءات "ببساطة غير صحيحة".

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، نقل موقع "جويش إنسايدر" الإخباري عن مصادر حضرت الاجتماع الذي عُقد في نيويورك مع مسؤولين كبار في الجالية اليهودية قولها إن دودا ادعى أن تصريحات مسيئة أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي هي ما تسبب بزيادة معاداة السامية في بولندا.


وقال المتحدث بلازي سبيخالسكي لـ"تايمز أوف إسرائيل" "ليس فقط أن الاقتباس غير دقيق، بل هو ببساطة غير صحيح، لم يقل الرئيس دودا أبدا أن إسرائيل مسؤولة عن الهجمات المعادية للسامية الأخيرة في بولندا، جميع المشاركين في الاجتماع المذكور يمكنهم تأكيد ذلك، لقد اختلق جويش إنسايدر التقرير".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال في فبراير الماضي إن البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم.

وذكر التقرير أن دودا قال للممثلين اليهود الذين حضروا اللقاء إن هذه التصريحات اعتبرت إهانة لبولندا.
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