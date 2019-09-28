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رياضة

شباب الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في دوري الجمهورية.. غدا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غدًا الأحد مع ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي يستضيفها ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة لدوري الجمهورية للشباب.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد على حساب الزمالك في قمة البطولة، ويسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق فوز جديد أمام ضيفه السكندري في مباراة الغد، بهدف احتلال القمة منذ الأسابيع الأولى للدوري.

ويمتلك الأهلي ٤ نقاط في رصيده، جمعهم من التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، مسجلًا ٤ أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

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