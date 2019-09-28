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فن

بعد فوزها بأفضل ممثلة.. كندة علوش توجه رسالة لـ هند صبرى والأخيرة ترد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:09 م
هند صبرى
هند صبرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه من خلاله رسالة تهنئة للفنانة هند صبرى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الجونة السينمائى والذى اختتمت فعالياته أمس

وقالت كنده: "مبرووك حبيبتي هند صبري جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي .. بيلبقلك التكريم دائمًا لانو اسمك حليف النجاح". 

بينما ردت هند صبرى على رسالة كندة قائلة: "حبيبتي انتي يا كندوشة". 

يذكر أن حصلت الفنانة هند صبرى على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الجونة السينمائى عن فيلمها التونسى "نورا تحلم" والذى شارك منذ ايام فى مهرجان سان سبيستيان.
بعد فوزها بأفضل ممثلة.. كندة علوش توجه رسالة لـ هند صبرى والأخيرة ترد
بعد فوزها بأفضل ممثلة.. كندة علوش توجه رسالة لـ هند صبرى والأخيرة ترد
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