وزير الخارجية السوري: واشنطن وأنقرة تتواجدان في سوريا بشكل غير شرعي

اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم القوات الأمريكية والتركية بالتواجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، موضحا أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين.



وقال وليد المعلم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبنى السلم والبناء".



وأشار المعلم إلى أنه لا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وهي أول من يعمل على تقويض ذلك، مؤكدا أن "الإرهاب مازال يشكل خطرا كبيرا على العالم، وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري واجه الإرهاب".



وأضاف وزير الخارجية السوري "نقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبني السلم والبناء، وعازمون على مواصلة الحرب ضد الإرهاب".



وأوضح المعلم أن "إدلب تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم"، مضيفًا "صبرنا على تنفيذ المبادرات السياسية المتعلقة بشأن إدلب أملا بإيجاد حلول بشأن جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية".



وطالب المعلم الأطراف المعنية بالأزمة السورية بالالتزام بوحدة وسيادة واستقلال سوريا وعدم فرض أي شروط بشأن عمل اللجنة الدستورية، مضيفا أن تصميم سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية هو الذي أدى لتحقيق هذا الإنجاز.



وتابع وليد المعلم قائلا: "تمكنا من الاتفاق مع المبعوث الدولي على قواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة الدستورية".