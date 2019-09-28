Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية السوري: واشنطن وأنقرة تتواجدان في سوريا بشكل غير شرعي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:27 م
وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
Advertisements
أحمد محرم
اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم القوات الأمريكية والتركية بالتواجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، موضحا أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين.

وقال وليد المعلم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبنى السلم والبناء".

وأشار المعلم إلى أنه لا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وهي أول من يعمل على تقويض ذلك، مؤكدا أن "الإرهاب مازال يشكل خطرا كبيرا على العالم، وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري واجه الإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية السوري "نقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبني السلم والبناء، وعازمون على مواصلة الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح المعلم أن "إدلب تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم"، مضيفًا "صبرنا على تنفيذ المبادرات السياسية المتعلقة بشأن إدلب أملا بإيجاد حلول بشأن جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية".

وطالب المعلم الأطراف المعنية بالأزمة السورية بالالتزام بوحدة وسيادة واستقلال سوريا وعدم فرض أي شروط بشأن عمل اللجنة الدستورية، مضيفا أن تصميم سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية هو الذي أدى لتحقيق هذا الإنجاز.

وتابع وليد المعلم قائلا: "تمكنا من الاتفاق مع المبعوث الدولي على قواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة الدستورية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخارجية السورية: تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة لما سيجرى في إدلب

ترشيحاتنا

أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. جينراسيون السنغالى يرفض السفر إلى برج العرب ويتوجه لـ بتروسبورت اليوم

لهذا السبب لن تفكر في شراء هاتف سامسونج القابل للطي

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

مفاجأة في قضية الطفلة جنة.. الكشف الطبى يثبت تعرض شقيقتها للتعذيب على يد جدتها

قرار جديد لمدرب الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار

السيسى: 4 ملايين مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعي خلال 5 سنوات.. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد