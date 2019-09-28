التشكيل.. المقاولون العرب بالقوة الضاربة أمام سموحة في الدوري الممتاز

أعلن عماد النحاس ، المدير الفني لنادي المقاولون العرب ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سموحة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.



وجاء التشكيل كالآتي:



حراسة المرمى: محمد أبو السعود



خطالدفاع : حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - أمير عابد



خط الوسط : إبراهيم صلاح - أحمد الشيمي - كريم مصطفى - طاهر محمد طاهر - عبد الله ياسين



خط الهجوم : سيف الجزيري



يذكر أن المقاولون العرب قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى.