التشكيل.. المقاولون العرب بالقوة الضاربة أمام سموحة في الدوري الممتاز

أعلن عماد النحاس ، المدير الفني لنادي المقاولون العرب ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سموحة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد أبو السعود
خطالدفاع : حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - أمير عابد
خط الوسط : إبراهيم صلاح - أحمد الشيمي - كريم مصطفى - طاهر محمد طاهر - عبد الله ياسين
خط الهجوم : سيف الجزيري
يذكر أن المقاولون العرب قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد أبو السعود
خطالدفاع : حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - أمير عابد
خط الوسط : إبراهيم صلاح - أحمد الشيمي - كريم مصطفى - طاهر محمد طاهر - عبد الله ياسين
خط الهجوم : سيف الجزيري
يذكر أن المقاولون العرب قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى.