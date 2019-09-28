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رياضة

التشكيل.. المقاولون العرب بالقوة الضاربة أمام سموحة في الدوري الممتاز

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:40 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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إسماعيل محمود
أعلن عماد النحاس ، المدير الفني لنادي المقاولون العرب ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سموحة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو السعود

خطالدفاع : حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - أمير عابد

خط الوسط : إبراهيم صلاح - أحمد الشيمي - كريم مصطفى - طاهر محمد طاهر - عبد الله ياسين

خط الهجوم : سيف الجزيري

يذكر أن المقاولون العرب قد انتصر على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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