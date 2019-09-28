بـ فستان قصير.. مى سليم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو.. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم فيديو له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وظهرت مى سليم باطلالة جذابة مرتديا فستان قصير
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - روعة - حلو اووى
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
وظهرت مى سليم باطلالة جذابة مرتديا فستان قصير
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - روعة - حلو اووى
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.