بـ فستان قصير.. مى سليم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو.. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم فيديو له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وظهرت مى سليم باطلالة جذابة مرتديا فستان قصيروحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - روعة - حلو اووىوانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.