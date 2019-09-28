Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان قصير.. مى سليم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:33 م
مى سليم
مى سليم
Advertisements
القسم الميدانى
نشرت الفنانة مى سليم فيديو له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهرت مى سليم باطلالة جذابة مرتديا فستان قصير

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - روعة - حلو اووى

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان تحت الركبة.. نرمين ماهر تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

مكشوف الأكتاف ... صبا مبارك بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة .. شاهد

فستان أسود مكشوف.. هنا شيحة تشعل الجونة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد ظهور أحمد السقا ومها الصغير في مهرجان الجونة.. هل كان طلاقهما شائعة أم عادا بعد انفصال ؟

فى عيد ميلادها .. شادية عبد الحميد تكشف سر خلع وارتداء الحجاب

للرجال فقط.. ماذا تفعل إذا كنت تعاني من التثدي

بسبب فستانها القصير.. نسرين طافش تتعرض لموقف محرج .. شاهد

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

الأزمة تتفاقم.. جينراسيون السنغالي يتوجه إلى ستاد بتروسبورت.. والزمالك فى برج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

شاهد.. لحظة تشييع جثمان جنة ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية