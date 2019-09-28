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محافظات

غدًا.. انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:56 م
غدًا.. انقطاع المياه
غدًا.. انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، اليوم، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق، بتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي لمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بـ محلة أبو علي.

وقالت الوحدة المحلية، خلال بيان لها، إن فترة أعمال الصيانة سوف تستمر من الساعة الخامسة مساء غدٍ حتى السابعة صباحًا من اليوم التالي، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بالكامل.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المواطنين، باتخاذ تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة أعمال الصيانة محطة مياه الشرب. 
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