غدًا.. انقطاع المياه عن دسوق 14 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، اليوم، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة دسوق، بتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي لمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بـ محلة أبو علي.





وقالت الوحدة المحلية، خلال بيان لها، إن فترة أعمال الصيانة سوف تستمر من الساعة الخامسة مساء غدٍ حتى السابعة صباحًا من اليوم التالي، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بالكامل.



