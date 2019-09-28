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توك شو

أحمد موسى: الجيش والشرطة دمرا 1500 سيارة محملة بالأسلحة كانت قادمة للإخوان.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:28 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الإخوان وقناة الجزيرة فبركوا صوراً وفيديوهات كثيرة لإثارة الفوضى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بالأمس ضم أرقاماً مهمة بعدد العربات التي دخلت مصر من ليبيا ومن غزة ومن السودان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم التصدي لـ 115 عربة وسيارة كانت موجهة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، تخيّلوا حجم الأسلحة التي كان من الممكن أن تصل إلى جماعة الإخوان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تم ضرب حوالي 1500 عربة محملة بالأسلحة من قبل أبطال القوات المسلحة والشرطة قبل دخولها للبلاد وتخيلوا لو وصلوا لأيادي الإخوان والعناصر الإرهابية"، مضيفا: "جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ العمليات الإرهابية ضد مصر".

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