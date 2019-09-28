الدوري الإنجليزي.. رياض محرز يقود مانشستر سيتي لـ الفوز 3-1 على إيفرتون

حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.





تلقى إيفرتون صدمة قوية، بإصابة لاعبه ثيو والكوت في الدقائق الأولى من المباراة، ليتم تغييره بالنيجيري أليكس أيوبي.





افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي جابريال خيسوس الهدف في الدقيقة 24، وذلك عن طريق هجمة بدأها الجزائري رياض محرز من الجهة اليمني، ممررًا الكرة للبلجيكي كيفن دي بروين، والذي قام برفع الكرة بشكل متقن على رأس جابريال خيسوس، والذي وضعها بسهولة في شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، معلنًا عن هدف التقدم للسيتي.





وفي الدقيقة 33 ، عادل الأيرلندي شيموس كولمان النتيجة لفريقه إيفرتون ، وذلك بعد ارتباك دفاعي في صفوف مانشستر سيتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتيزين في الدقيقة 72، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها ببراعة لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين لهدف.





وفي الدقيقة 84، أجهز رحيم ستيرلنج على آمال إيفرتون في العودة للمباراة، بتسجيله الهدف الثالث، ليحقق فريقه الانتصار الخامس له هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 16 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد نادي إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.