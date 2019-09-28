ديربي مدريد.. التعادل السلبي يقود ريال مدريد للصدارة على حساب أتليتكو مدريد

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".



انحصر اللعب فى وسط الملعب، طوال المباراة، حيث لم يتم تهديد مرمى حارسى الفريقين كلا من يان أوبلاك وتيبو كورتوا، بفرص خطيرة.



باستثناء الكرة الأخطر طوال المباراة التي كان عنوانها "التحفظ"، صد أوبلاك كرة بنزيما من عرضية متقنة من الجانب الأيسر.



ويتصدر قائمة هدافي ريال مدريد في المسابقة كريم بنزيمة برصيد 5 أهداف بينما يتصدر قائمة هدافي أتلتيكو مدريد في المسابقة جواو فليكس برصيد هدفين.



التعادل قاد ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة، بعد 4 انتصارات و3 تعادلات بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد إلى 14 نقطة في المركز الثالث.



وفيما يلي نعرض تشكيل الفريقين للمباراة



أتليتكو مدريد



حراسة المرمى: يان أوبلاك



الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي



الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو



الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس



ريال مدريد



حراسة المرمى: تيبو كورتوا



الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز



الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس



الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد