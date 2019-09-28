ننشر توزيع العمل فى العام الجديد بدوائر استئناف القاهرة ومأموريتها

ننشر جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف القاهرة، من بينها الدوائر الجنائية (إرهاب)، ومقرها مأمورية استئناف القاهرة وأكاديمية الشرطة، ودوائر ( جنج النقض) ومقرها دار القضاء العالي.



تضمن جدول أعمال المحكمة، مأمورية شمال القاهرة والجيزة؛ الدوائر المدنية والعمالية والتعويضات والتجاري والإيجارات، إضافة إلى الدوائر الجنائية في شمال وجنوب القاهرة والجيزة، ودوائر شئون الأسرة بمأمورية القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، ودار القضاء العالي (مختص بنطاق الجيزة).



وشملت توزيع الأعمال قائمة برؤساء وأعضاء اللجان والمجالس بالمحكمة، منها؛ هيئات تأديبية لأطباء الأسنان ومحامي النقابات، والصحفيين.



وعقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائى الجديد 2019 - 2020، في دار القضاء العالي.



وناقش قضاة الاستئناف في الجمعية العمومية للمحكمة، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

