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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
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مرأة

لو بتحبي رجل برج القوس.. احذري التعبير عن حبك بهذه الطريقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:19 م
رجل برج القوس
رجل برج القوس
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آية التيجي
من المعروف عن شخصية برج القوس أنها شخصية مختلفة كليا عن باقي الأبراج الأخرى، وذلك لما له من طبيعية نارية، فهو سرعان ما يشعر بالغضب، ولكنه يهدأ سريعا، وربما يمكنه ان يقدم لك الاعتذار.

ومن أخطر عيوب برج القوس أنه لا ينتقى غالبا الكلام الذي يقوله، وهو ما يجعله يجرح الأشخاص من حواله بكلامه، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة، والتي يمكن ان يعتبرها البعض قسوة،.

وقالت خبيرة الأبراج منى احمد، ان من اكثر الطرق التي يمكن ان تكسف بها الفتاة لرجل برج القوس هو الإهمال، وعدم الإهتمام الشديد به، وهو ما يجعله ينجذب لها بشكل كبير.

وتابعت خبيرة الأبراج في تصريحات خاصة أدلت بها في ندوتها بموقع "صدى البلد" ان رجل برج القوس ينفر من الإهتمام الزائد، ويبحث عن البدائل فورا، لذا فعلي شريكة حياته ان لا تغرقه في مشاعرها الفياضة، ولا يمنع ذلك في التعبير عن مشاعرها، ولكن عليها ان تجعله ان يبدأ هو اولا.
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