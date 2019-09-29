تقييد ومنع زيارة.. أمريكا تمنع وزير الخارجية الإيراني من زيارة مندوب بلاده.. طهران: القرار غير إنساني.. ومنع ظريف من التحرك بحرية داخل الأمم المتحدة

الولايات المتحدة تمنع وزير الخارجية الإيراني من زيارة مندوب بلاده

الخارجية الإيرانية: قرار واشنطن غير إنساني

منع ظريف من التحرك بحرية داخل الأمم المتحدة

تعرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للعديد من المضايقات والخناق، أثناء تواجده بالأمم المتحدة، برفقة رئيس بلاده لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة ظريف لمندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي، والمتواجد داخل أحد المستشفيات بنيويورك.وفيما بعد كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد العراقيل التي وضعها الأمريكيون ليمنعوني من زيارة صديقي الذي تجمعني به زمالة من 40 عاما، استطعت أن أتحدث مع مجيد تخت روانجي عبر التكنولوجيا".وأضاف وزير الخارجية في تغريدته: "سفيرنا لدى منظمة الأمم المتحدة يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بنيويورك بينما تفصلني عنه بعض الأبنية فقط".وفي تعليق وزارة الخارجية الإيرانية على الأمر، انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم قرار واشنطن منع وزير الخارجية محمد جواد ظريف من زيارة مندوب بلاده.ووصف عراقجي القرار الأمريكي بأنه "غير إنساني"، حيث يقع المستشفى الذى يعالج فيه الدبلوماسي الإيراني على بعد خطوات من مقر الامم المتحدة فى نيويورك والتى يشارك ظريف في أعمال جمعيتها العامة.وقال عراقجى: "إن الولايات المتحدة تضع المسائل الإنسانية رهينة للقضايا السياسية"، وذلك في إشارة إلى إعلان الخارجية الأمريكية أنها لن تسمح لظريف بزيارة المستشفى إلا بعد الإفراج عن إحدى الرهائن المحتجزين حاليا بطريق الخطأ في إيران".ومن ناحية أخرى، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو، لمنع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من التحرك بحرية داخل أروقة الأمم المتحدة، عقب العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بسبب برنامج بلاده النووي.ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي ظريف، ويمنعه رجل أمن أمريكي من التحرك بحرية خارج المساحة المحددة له بسبب العقوبات المفروضة عليه.كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب رئيس الدولة حسن روحاني، والمرشد الأعلى الإيراني، بسبب برنامج إيران النووي، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.