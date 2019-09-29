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أخبار العالم

الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:52 ص
اللواء عبد العزيز
اللواء عبد العزيز الفغم
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شريف سيد
أكدت وسائل الإعلام السعودية خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونرصد أهم المعلومات عن:.

*تخرج الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بالسعودية، ثم تعيينه بالحرس الوطني السعودي.

*نقل الفغم عقب ذلك إلى الخدمة في الحرس الملكي، حيث عمل حارس خاص للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

*استمر في العمل مع العاهل السعودي الراحل لسنوات، ليحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة عالمية.

*انتشرت قصيدة رثاء كتبها وقالها بصوته الفغم عقب وفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

*قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترقيته إلى رتبة لواء من عميد في عام 2017.

*توفي في ليلة 29 من سبتمبر 2019، وسط حالة من الحزن العميق في الشارع السعودي.
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور
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