الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور

أكدت وسائل الإعلام السعودية خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونرصد أهم المعلومات عن:.



*تخرج الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بالسعودية، ثم تعيينه بالحرس الوطني السعودي.



*نقل الفغم عقب ذلك إلى الخدمة في الحرس الملكي، حيث عمل حارس خاص للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.



*استمر في العمل مع العاهل السعودي الراحل لسنوات، ليحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة عالمية.



*انتشرت قصيدة رثاء كتبها وقالها بصوته الفغم عقب وفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.



*قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترقيته إلى رتبة لواء من عميد في عام 2017.



*توفي في ليلة 29 من سبتمبر 2019، وسط حالة من الحزن العميق في الشارع السعودي.