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أخبار العالم

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
الملك سلمان وحارسه
الملك سلمان وحارسه الفقيد اللواء الفغم
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على صالح
نشرت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية صورة تم تداولها ، للحظة تطويق الجهات الأمنية منزل صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، والذي استشهد فيه أثناء تحصن الجاني داخله في حي الشاطئ بجدة.

وترصد الصورة المكان حيث تمكنت القوات الأمنية من تحييد خطر القاتل بعد إطلاقه النار على قوات الأمن في محاولة للهروب ما أدى للرد عليه بإطلاق النار ما أسفر عنه مصرعه في الحال.

وكان اللواء عبد العزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي قد لقى حتفه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد إطلاق النار عليه داخل منزل صديقه، من قبل صديق قديم له نشب بينهما خلاف، على اثره أحضر الجاني سلاحا وفتح النار منه على اللواء الفقيد وأصاب صديقه وخادم فلبيني بالمنزل

وأعلن أن ابن أخ اللواء الفقيد «بداح بن طلال الفغم»، عن أن الصلاه عليه ستكون في الحرم المكي اليوم الأحد، وأن العزاء سيكون في منزل جده بداح بن عبدالله الفغم في الرياض وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.
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