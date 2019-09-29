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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين We ومدينة الشروق لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
خدمات الانترنت
خدمات الانترنت
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز المدينة والشركة المصرية للاتصالات لمد كابلات الألياف الضوئية لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، في بيان، الأحد، أن مد الكابلات سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل شرق المدينة، والمرحلة الثانية وتشمل غرب المدينة، حيث من المقرر أن يتم استكمال باقي قطاعات المدينة خلال العام القادم 2020، وذلك في إطار خطة التطوير والتي ستحقق مردودا إيجابيا لسكان المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن العميل سيحصل على سرعات غير مسبوقة في الانترنت، مضيفًا أن أعمال الحفر ستتم بأحدث معدات الحفر بهدف الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والمرافق العامة والخاصة، ولمراعاة عدم وجود مخلفات كثيفة لأعمال الحفر، لضمان عدم إعاقة سير المركبات، وللحفاظ على السيولة المرورية بشوارع المدينة.
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