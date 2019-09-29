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أخبار البلد

أراضى الدولة.. حالتان فقط يسمح لهما بتقنين الوضع حتى نهاية أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
اراضى الدولة
اراضى الدولة
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ايمان البكش
يقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء الراغبين في تقنين اوضاع اراضى الدولة في المحافظات،حيث حددت لجنة استرداد اراضى الدولة فتح باب التقنين حتى 31 أكتوبر القادم كمهلة أخيرة للحالات معينه :

- الحالات المدرج فقط فى المنظومة الإلكترونية.
- الحالات التى قدمت طلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين.

وتم فتح باب التقنين لهذه الحالات وتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة.

وتقوم المحافظات بارسال معدلات التنفيذ مع المواطنين بصورة دائمة حتى استكمال كافة الإجراءات وإبرام العقود وأكدت على ضرورة تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية فيما يخص التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.
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