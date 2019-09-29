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فن

شاهد .. نسرين أمين بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
نسرين امين
نسرين امين
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شروق حمدى
نشرت الفنانة نسرين أمين عبر خاصية STORY بحسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها بلوك جريء. 

وارتدت نسرين أمين بلوزة صفراء مكشوفة البطن واعتمدت على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.

ويذكر أن أحدث مشاركات نسرين أمين الدرامية مسلسل "نصيبى و قسمتك3" حدوتة على الهادى يا زبادى ويشاركها البطولة الفنان نبيل عيسى. 

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج مصطفى فكرى.
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