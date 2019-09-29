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تعليم

جامعة الأزهر: بدء التسكين بالمدن الجامعية بدمياط غدا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:46 م
التسكين بالمدن الجامعية
التسكين بالمدن الجامعية
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محمد شحتة
أعلن الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، أنه تقرر بدء تسكين المدن الجامعية بكليات الجامعة بدمياط بدءا من غد الاثنين الموافق 30 /9 / 2019.

وأوضح راشد أنه وفي ضوء اجتماع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا، وهدى فوزى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، لبحث انتهاء استعدادات المدن الجامعة لاستقبال الطلاب، فقد تقرر بدء التسكين بالمدن الجامعة بدمياط من صباح غد الاثنين وفق الضوابط المنظمة لذلك بالمدن الجامعية.

ولفت راشد إلى أن رئيس الجامعة قد وجه كافة الإدارات بتيسير إجراءات التسكين على الطلاب والطالبات، والعمل على تهيئة وتزويد المدينة بكافة الأدوات والإمكانات المتاحة التي تساعد أبنائه وبناته على القيام برسالتهم كما ينبغي خلال تواجدهم بالجامعة.

وأكد راشد أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات، وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، مطالبا بضرورة الالتزام بالأوقات المعلنة، والتي روعي فيه التيسير للانتهاء من إجراءات التسكين في أسرع وقت ممكن.
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