حق انتفاع 30 عاماً.. طرح مشروع جامعة النيل على المطورين العقاريين الأسبوع المقبل

كشف المهندس فتح الله فوزي، مستشار جامعة النيل، عن إطلاق مشروع الجامعة لاستغلال المساحات المتاحة والمملوكة لها بالقرب من الحرم الجامعى للمطورين العقاريين المصريين والأجانب عبر مناقصة تطرحها الجامعة الأسبوع القادم.





وأضاف "فوزي" في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الجامعة ستطرح التنفيذ بنظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 سنة، وستشمل تنفيذ مباني سكنية ومجمع رياضي وجزء فندقي لخدمة طلاب الجامعة والمنتسبين لها.





وتابع "فوزي"، أن أي مشروع يغطي تكلفة تنفيذه خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات، وباقي المدة ستكون مدة لتحقيق ربحية مناسبة للمطور.



