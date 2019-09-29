Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

حقيقة تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة.. تفاصيل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:25 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
Advertisements
صدى البلد
أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الغاز الطبيعي أقوى من البنزين والسولار، حيث إن القياسات تقول إنه يسجل رقم أوكتان 105.

وأشار القليوبي في تصريحات إعلامية إلى أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة بتحويل السيارات للغاز، وأنها تستخدم حاليا تكنولوجيا متقدمة جدا، مما يجعل العمر الافتراضي للموتور عند أقصى حد ممكن.

وأوضح أن استخدام البنزين والغاز معا مفيد للسيارة، حيث يدخل البنزين في البداية لدهان الموتور من الداخل بطبقة كبريت، لجعل الحركة ناعمة جدا بعد ذلك.

وأضاف: استخدام البنزين في البداية يرفع حرارة الموتور 90 درجة وهي البيئة المناسبة لدخول الغاز، مشرا إلى أن الغاز يعطي نسبة انضغاطية من 9 حتى 15، وهي مناسبة جدا، حيث تطلب غالبية كتالوجات السيارات نسبة 10.

ونصح أصحاب السيارات الجديدة بعدم التفكير في التحويل للغاز إلا بعد قطع 10 آلاف كيلو لضمان تهيئة البيئة الداخلية للموتور بطبقات الكبريت.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الأسطوانة فيمكن حاليا استخدام الاسطوانات الجديدة المصنوعة من الفايبر جلاس ووضعها بالجزء العلوي داخل الشنطة لتأخذ أقل حيز ممكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكاليف التغيير تعود إليك خلال 8 أشهر.. 33 ألف سيارة تتحول من البنزين إلى الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.. وزارة البترول: نستهدف تحويل 50 ألف مركبة أخرى في 2019

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. كيفية توفير الوقود في السيارة في 10 خطوات

ودع البنزين لو بتستهلك 10 لتر يوميا.. الغاز الطبيعي يوفر لك 17 ألف جنيه سنويا

فيديوجراف | خطوات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى

إزاي تعرف حالة موتور العربية عن طريق البوجيهات.. صور

نصائح مهمة بعد تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

اقتحامات واسعة لـ المسجد الأقصى يقودها يهود متطرفون بحماية الشرطة الإسرائيلية

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

تهديد وسب واعتذار.. كواليس أزمة جديدة لـ عمرو وردة في اليونان

بنطلون ولا ستارة.. أروى جودة تتعرض لانتقادات من متابعيها

مقتل عبد العزيز الفغم.. أول تعليق من تركي آل الشيخ عن استشهاد الحرس الخاص للملك سلمان.. صورة

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور