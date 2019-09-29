حقيقة تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة.. تفاصيل

أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الغاز الطبيعي أقوى من البنزين والسولار، حيث إن القياسات تقول إنه يسجل رقم أوكتان 105.



وأشار القليوبي في تصريحات إعلامية إلى أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة بتحويل السيارات للغاز، وأنها تستخدم حاليا تكنولوجيا متقدمة جدا، مما يجعل العمر الافتراضي للموتور عند أقصى حد ممكن.



وأوضح أن استخدام البنزين والغاز معا مفيد للسيارة، حيث يدخل البنزين في البداية لدهان الموتور من الداخل بطبقة كبريت، لجعل الحركة ناعمة جدا بعد ذلك.



وأضاف: استخدام البنزين في البداية يرفع حرارة الموتور 90 درجة وهي البيئة المناسبة لدخول الغاز، مشرا إلى أن الغاز يعطي نسبة انضغاطية من 9 حتى 15، وهي مناسبة جدا، حيث تطلب غالبية كتالوجات السيارات نسبة 10.



ونصح أصحاب السيارات الجديدة بعدم التفكير في التحويل للغاز إلا بعد قطع 10 آلاف كيلو لضمان تهيئة البيئة الداخلية للموتور بطبقات الكبريت.



وأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الأسطوانة فيمكن حاليا استخدام الاسطوانات الجديدة المصنوعة من الفايبر جلاس ووضعها بالجزء العلوي داخل الشنطة لتأخذ أقل حيز ممكن.