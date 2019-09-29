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فن

من داخل منزله.. أحمد الفيشاوي يحتضن سمية الألفي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:45 م
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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شروق حمدى
نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهر فيها برفقة والدته الفنانة سمية الألفي.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة : "شكرا أمي العزيزة على زيارتك".

ونالت الصورة اعجاب كبير من متابعى احمد الفيشاوى و جاءت ابرز التعليقات : "ربنا يخليكو لبعض , ست قمر ربنا يخليهالك , الله يرحم والدك ويصبركوا".

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدهما بفيلم عقدة الخواجة، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.
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