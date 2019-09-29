من داخل منزله.. أحمد الفيشاوي يحتضن سمية الألفي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهر فيها برفقة والدته الفنانة سمية الألفي.



وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة : "شكرا أمي العزيزة على زيارتك".



ونالت الصورة اعجاب كبير من متابعى احمد الفيشاوى و جاءت ابرز التعليقات : "ربنا يخليكو لبعض , ست قمر ربنا يخليهالك , الله يرحم والدك ويصبركوا".



ويستعد الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدهما بفيلم عقدة الخواجة، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.