Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب التأخير.. مديرة مدرسة تطرد الطلاب وأولياء أمورهم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
شهدت مدرسة الشهيد النقيب مبارك بالغردقة، واقعة طرد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم من المدرسة بسبب تأخر الطلاب لمدة خمس دقائق على حسب ما رواه أولياء الأمور بالمدرسة.

قال عدد من أولياء الأمور إنه عقب حضورهم للمدرسة في قبل الثامنة صباحا خرجت عليهم مديرة المدرسة ورفضت دخولهم المدرسة ونهرتهم بألفاظ حادة، قائلةً: "اللى مش عاجبه ياخد ملف أولاده ويمشى" وكان هناك عدد كبير من التلاميذ وأولياء أمورهم شهدوا نفس الواقعة.

من جانبه قال محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية اليوم الأحد، إن القانون حدد دخول الطلاب إلى المدارس بالساعة الثامنة صباحًا يتم استقبال الطلاب وممنوع غلق أبواب المدارس أمام الطلاب قبل الـ8 صباحًا، مشيرًا إلى أن واقعة مدرسة النقيب مبارك تم توجيه التنبيه فيها إلى مديرة المدرسة وإخطار باقي المدارس بالتعامل في الإطار القانوني دون أي تجاوزات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موقف الأهلى

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

بيان وطلب غريب.. آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية