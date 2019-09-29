بسبب التأخير.. مديرة مدرسة تطرد الطلاب وأولياء أمورهم

شهدت مدرسة الشهيد النقيب مبارك بالغردقة، واقعة طرد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم من المدرسة بسبب تأخر الطلاب لمدة خمس دقائق على حسب ما رواه أولياء الأمور بالمدرسة.



قال عدد من أولياء الأمور إنه عقب حضورهم للمدرسة في قبل الثامنة صباحا خرجت عليهم مديرة المدرسة ورفضت دخولهم المدرسة ونهرتهم بألفاظ حادة، قائلةً: "اللى مش عاجبه ياخد ملف أولاده ويمشى" وكان هناك عدد كبير من التلاميذ وأولياء أمورهم شهدوا نفس الواقعة.



من جانبه قال محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية اليوم الأحد، إن القانون حدد دخول الطلاب إلى المدارس بالساعة الثامنة صباحًا يتم استقبال الطلاب وممنوع غلق أبواب المدارس أمام الطلاب قبل الـ8 صباحًا، مشيرًا إلى أن واقعة مدرسة النقيب مبارك تم توجيه التنبيه فيها إلى مديرة المدرسة وإخطار باقي المدارس بالتعامل في الإطار القانوني دون أي تجاوزات.

