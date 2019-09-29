Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 20.9 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:52 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم " الأحد " أول جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 14315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليصل إلى مستوى 1518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 17313 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 20.9 مليار جنيه مستقرا في ختام تعاملات اليوم الاحد اول جلسات الاسبوع عند مستوى 716.713 مليار جنيه.

وسجلت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 916.6 مليون جنيه بعد التداول على 537.7 مليون سهم، بتنفيذ 27.844 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 281.1 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 368.7 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات آخر الأسبوع

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تقلص خسائرها إلى 42.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

معارك الفنانين ألفاظ خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب رجلا وتتوعده بالقتل.. لفظ خادش من محمد رمضان.. أحمد فهمي يسب متابعيه.. وفيفي عبده تعتذر

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

تكلفتها لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزائدة الجلدية بأسرع 3 وصفات

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

النائب العام يحيل أستاذ جراحة بـ قصر العيني للجنايات بتهم نقل أعضاء وغسيل أموال

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية