البورصة تربح 20.9 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم " الأحد " أول جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 14315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليصل إلى مستوى 1518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 17313 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.7% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 20.9 مليار جنيه مستقرا في ختام تعاملات اليوم الاحد اول جلسات الاسبوع عند مستوى 716.713 مليار جنيه.



وسجلت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 916.6 مليون جنيه بعد التداول على 537.7 مليون سهم، بتنفيذ 27.844 ألف عملية.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 281.1 مليون جنيه، 87.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 368.7 مليون جنيه.