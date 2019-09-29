حقيقة وفاة المغربي عبد الحق نوري لاعب أياكس

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر وفاة اللاعب الهولندي عبدالحق نوري لاعب أياكس أمستردام الهولندي ذي الأصول المغربية.



على الرغم أن أياكس لم يصدر أي بيان يشير إلى وفاة لاعبه أو تأكيد الأمر، إضافة إلى تقارير مغربية أكدت أن خبر وفاة نوري ليس إلا "شائعة" متداولة .



ولم ينس لاعبو أياكس إهداء درع الدوري إلى زميلهم السابق عبد الحق نوري الذي تعرض لسكتة دماغية خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية، أدخلته في غيبوبة كاملة منذ عامين، وأجبرته على اعتزال كرة القدم.