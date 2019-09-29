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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفيرة أنا ميلينا ميرنز سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن هذه الزيارة تأتى بهدف التعارف بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد سفيرة لبلادها بالقاهرة.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بسفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة، متمنيا لها التوفيق في مهام عملها الجديد، وقدم لها هدية عبارة عن صورة للعائلة المقدسة أثناء هروبها إلى أرض مصر.
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة
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