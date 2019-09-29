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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب السودان

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير محمد منصور قدح السفير المصري في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن هذه الزيارة تأتى في إطار التعارف قبل تسلم السفير الجديد مهام منصبه سفيرًا لمصر بجنوب السودان.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى للسفير المصري الجديد التوفيق في مهام عمله الجديد، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن صورة العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى أرض مصر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل اليوم بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية السفيرة أنا ميلينا ميرنز سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة.
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