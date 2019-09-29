فاروق حسني: أقمت المؤسسة الثقافية لتكون ملك المجتمع

قال الفنان فاروق حسني، إن حب الثقافة والفن ملك الجميع، واقمت المؤسسة لتكون ملك المجتمع، لافتا إلى أن المتحف الخاص به الذي تم افتتاحه على هامش المؤسسة، سيتم اكتماله خلال الفترة القادمة.



وحيا الفنان الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة علي انهاء الاجراءت الخاصة بتدشين المؤسسة، مؤكدا أن الموسسة ليست علي قدر الافكار، فالافكار واسعة.



واكد أن المؤسسة ستطلق عدة مسابقات، المسابقة الاولي ستكون في الفن التشكيلية، وقيمتها خمسون الف جنيه، وفي السنة القادمة ستكون الجوائز في مجال التصوير، والأدب، والعمارة.



ولفت إلى ان الحشد الكبير المتواجد في الاحتفالية يشعره بالمسؤلية بشكل أكبر.



جاء ذلك على هامش افتتاح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤسسته الثقافية، بالزمالك، بحضور نخبة من نجوم الوسط الثقافي والفني، ومن بينهم، الدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان أشرف رضا، والكاتب أحمد الجعفري، والكاتب محمد سلماوي، والفنانة لبلبة، والفنانة سميحة أيوب، والدكتور شاكر عبد الحميد، والفنانة يسرا، وغيرهم.



وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.